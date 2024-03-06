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12:17, 6 марта 2024Россия

Средства ПВО начали работу над Курском и Курской областью

Старовойт: средства ПВО начали работу в небе над Курском и Курской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) начали работу в небе над Курском и Курской областью. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он призвал местных жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Других подробностей о происшествии губернатор в своем посте не привел.

До этого Старовойт просил жителей Курской области не снимать и не выкладывать в социальные сети записи повреждений и места прилетов снарядов со стороны Украины.

Глава региона подчеркнул, что подобные действия подвергают опасности сотрудников оперативных служб, устраняющих последствия украинских атак.

6 марта в Курской области два раза за час объявляли ракетную опасность.

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      Анна Щербакова
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