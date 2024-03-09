Массовую атаку украинских дронов отразили в Таганроге

Глава Голубев: силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массовую атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, последствия атаки на земле уточняются. Других подробностей произошедшего он не привел.

В ночь на 9 марта в небе над Таганрогом появился рой беспилотников. Местные жители сообщили минимум о пяти взрывах и работе сил ПВО. Очевидцы уточнили, что дроны появились со стороны моря.

Также в ночь на 9 марта система ПВО работала над Курском. В регионе была объявлена ракетная опасность.