В России продадут редкий мотоцикл за десятки миллионов рублей

В России продадут редкий мотоцикл Lotus C1 за 28 миллионов рублей

В России продадут редкий байк за десятки миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито Авто», о чем «Ленте.ру» сообщили представители платформы.

Речь идет об эксклюзивном мотоцикле Lotus C1, выпущенном партией в 100 экземпляров в мире. Байк создала немецкая гоночная команда Kodewa и тюнинг-ателье Holzer Group совместно с немецким дизайнером Дэниэлем Саймоном. Отмечается, что это первый мотоцикл, выпущенный под брендом производителя спортивных автомобилей и болидов «Формулы-1» Lotus.

Стоимость мотоцикла с V-образным двухцилиндровым четырехтактнмй двигателем KTM объемом 1,2 литра, развивающим 175 лошадиных сил, составила 28,9 миллиона рублей. Известно, что колеса были изготовлены эксклюзивно для этой модели из углеродного волокна. Рама весом в 181 килограмм состоит из стальных, титановых и карбоновых элементов.

В декабре 2023 года в России появилась возможность купить пикап Tesla Cybertruck. Пользователи портала «Авито Авто» предложили покупателям приобрести авто, выполненное в стиле киберпанк, за 14 миллионов рублей.