В России ребенок стал задыхаться из-за невиданного врачами недуга

В России десятилетний мальчик начал задыхаться из-за сочетаний двух патологий

Десятилетний мальчик стал задыхаться из-за неизвестного ранее врачам недуга, спровоцированного двумя аномалиями в организме. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Российской детской клинической больнице (РДКБ) филиале РНИМУ имени Пирогова.

«Мальчик из Республики Крым с рождения страдал от частых и продолжительных заболеваний легких. На протяжении длительного времени специалисты пытались определить причину постоянных болезней пациента. Во время одного из этапов лечения у ребенка была обнаружена аномалия в строении сосудов печени», — рассказали в больнице.

В клинику ребенок поступил в тяжелом состоянии: он едва дышал, а насыщение крови кислородом было ниже 80 процентов. При физических нагрузках у мальчика появлялась сильная одышка, он постоянно нуждался в кислородной поддержке.

Врачи выявили невиданный ранее недуг — сочетание двух патологий, одной из которых было препятствование нормальному кровоснабжению печени, а второй — аномальный сосуд, из-за которого кровь поступала не в печень, а напрямую в организм, вызывая интоксикацию.

«Специалисты отметили, что такое сочетание патологий не встречалось в практике отделения за его 25-летнюю историю и не имеет описаний в мировой медицинской литературе», — пояснили в клинике.

Подобное сочетание двух аномалий спровоцировало развитие гепато-пульмонального синдрома. Эндоваскулярным хирургам удалось выполнить операцию и спасти ребенку жизнь.

Ранее в Москве врачи спасли ребенка, который плакал кровавыми слезами. Больше полугода заболевание выглядело как конъюнктивит, и назначенное лечение помогало ему, однако затем состояние пациента ухудшилось, он вновь расплакался кровавыми слезами, находясь в школе.