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09:28, 13 марта 2024Россия

В российском регионе автомобиль с людьми провалился под лед

78.ru: в Лужском районе Ленобласти автомобиль с людьми провалился под лед

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Лужском районе Ленинградской области автомобиль с людьми провалился под лед. Об этом стало известно 78.ru.

По информации телеканала, все произошло накануне днем в 10 метрах от берега Сяберского озера в деревне Сяберо. Прибывшие на место полицейские обнаружили затонувший УАЗ без номеров.

Неподалеку нашли мужчину, спасти его оперативникам не удалось. Кроме того, продолжаются поиски 56-летнего хозяина машины, и выясняются другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что автомобиль УАЗ с туристами провалился под треснувший лед на Байкале в Иркутской области.

Нарушителей заметили проезжавшие мимо инспекторы национального парка «Заповедное Прибайкалье» и спасли их. Никто не пострадал. Российским туристам пришлось выплатить штраф.

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      Анна Щербакова
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