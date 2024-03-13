В российском регионе отменили воздушную опасность

Губернатор Липецкой области заявил об отмене воздушной опасности в регионе

В Липецкой области отменена воздушная опасность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«Отбой воздушной опасности. Сейчас будет дан сигнал с помощью систем оповещения», — написал он.

Утром 13 марта Артамонов сообщил, что получает информацию о возможных прилетах беспилотников в районе Липецка и Липецкого района. Он призвал жителей быть готовыми перейти в укрытие.

В феврале Артамонов сообщил, что военные перехватили над областью два БПЛА. По его словам, отбой тревоги был передан в 4:08, жертв и пострадавших нет. До этого Артамонов сообщил о возгорании на Новолипецком металлургическом комбинате.