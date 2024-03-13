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10:09, 13 марта 2024Силовые структуры

В российском регионе полицейские задержали возможных организаторов подрыва моста

В Татарстане задержаны возможные организаторы подрыва моста через Амур

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Татарстане полицейские задержали семейную пару — предполагаемых организаторов подрыва моста через реку Амур на Транссибирской магистрали. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, задержаны бывший заместитель начальника управления по взаимодействию с национальными объединениями Главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края 63-летний Владимир Фетисов и его жена — бывший председатель украинского землячества в Хабаровске — 51-летняя Наталья Романенко. Именно Романенко занималась подготовкой теракта. Следствие считает, что она является связистом Вооруженных сил Украины.

5 марта сотрудники ДПС на трассе М-7 в Татарстане остановили автомобиль марки Ford C-MAX, следовавший из Москвы в Хабаровск. За рулем был Фетисов. При проверке документов он сильно нервничал, а при досмотре транспортного средства силовики обнаружили подозрительные цилиндры и элементы питания. Экспертиза показала, что в них находилась смесь с гексогеном и тротилом массой 8,8 килограмма.

В отношении Фетисова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»»). 7 марта Советский районный суд Казани арестовал Фетисова на два месяца.

Супруга Фетисова была также задержана и доставлена в Казань 9 марта. По информации издания, в тот же день она была арестована на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Самарской области ФСБ возбудила уголовное дело после взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка.

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      Анна Габай
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