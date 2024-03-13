В США признали удар России по самому совершенному оружию Киева

NI: потеря американских ЗРК Patriot стала серьезным ударом по ПВО Украины

ВС России нанесли серьезный удар по системам противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив американских зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot рядом с Покровском. Эти ЗРК были самым совершенным видом оружия из всего арсенала, что Киев получил от союзников, сообщает The National Interest (NI).

«Украинские воздушные силы оказались слишком рассредоточены, пытаясь защищать города, войска и конвои. В результате этой потери их ресурсы придется рассредоточить еще больше», — указано в статье. Каждый ЗРК Patriot стал ключевым элементом всей ПВО Киева.