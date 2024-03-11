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17:04, 11 марта 2024Мир

Подсчитаны потери среди военных НАТО в результате уничтожения ЗРК Patriot в ДНР

Эксперт Крапивник: 30 военных НАТО могли быть уничтожены вместе с ЗРК Patriot

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Больше 30 военных НАТО могли быть ликвидированы в результате уничтожения двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в районе Покровска Донецкой народной республики (ДНР). Потери подсчитал бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК».

По словам военного эксперта, вероятно, ЗРК обслуживали военнослужащие США, однако там могли находиться и военные из других стран альянса. «Например, эти системы используются еще немцами. (...) Не удивлюсь, если выяснится, что там были и англичане. Потому что в прошлый раз вместе с Patriot была уничтожена как раз группа англичан», — высказался Крапивник.

Эксперт отметил, что одну батарею из двух пусковых установок ЗРК Patriot обслуживают обычно 20-30 человек.

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Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет также допустил потери среди американских военных при уничтожении ЗРК вблизи Покровска. Он указал, что для обслуживания многофункционального радара США могли негласно направить на Украину своих военнослужащих, несмотря на заявления Белого дома.

О том, что российские артиллеристы уничтожили два американских ЗРК Patriot ударом ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», стало известно 9 марта.

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      Алина Гончарова
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