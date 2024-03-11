Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:07, 11 марта 2024Россия

В Госдуме допустили гибель военных США при уничтожении ЗРК Patriot в ДНР

Депутат ГД Шеремет допустил гибель военных США при уничтожении ЗРК Patriot в ДНР

Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет допустил, что при уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot вблизи Покровска Донецкой народной республики (ДНР) могли погибнуть американские военные. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что комплекс состоит не только из пусковых установок, но и из многофункционального радара, который является технически сложным средством.

Для его обслуживания США могли негласно направить на Украину своих военнослужащих, несмотря на заявления Белого дома и Пентагона о том, что американские солдаты не участвуют в конфликте.

Шеремет заключил, что гибель военных из Соединенных Штатов, в случае подтверждения этой информации, будет на совести президента Джо Байдена.

9 марта российские артиллеристы уничтожили ударом ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс раскрыл судьбу экипажа уничтоженного в районе Покровска ЗРК Patriot. По его словам, военнослужащие, вероятно, были полностью ликвидированы, а Украина сократила возможности по защите неба.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Тяжело переживала смерть сына и не появлялась на публике. Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

      Захарова объяснила причину нежелания НАТО принимать Украину в альянс

      В Госдуме допустили гибель военных США при уничтожении ЗРК Patriot в ДНР

      Знахарь изнасиловал женщину во время ритуала духовного очищения

      Психолог раскрыла необычные способы наладить отношения в паре

      Политолог заявил о планах НАТО взять под контроль Балтийское море

      Орбан призвал страны Европы развивать свои армии

      Военный СВО рассказал о мести шахтера украинцам за погибшую в Донбассе семью

      В России предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ

      45-летняя пианистка показала фигуру в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше