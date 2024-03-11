В Госдуме допустили гибель военных США при уничтожении ЗРК Patriot в ДНР

Депутат ГД Шеремет допустил гибель военных США при уничтожении ЗРК Patriot в ДНР

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет допустил, что при уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot вблизи Покровска Донецкой народной республики (ДНР) могли погибнуть американские военные. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что комплекс состоит не только из пусковых установок, но и из многофункционального радара, который является технически сложным средством.

Для его обслуживания США могли негласно направить на Украину своих военнослужащих, несмотря на заявления Белого дома и Пентагона о том, что американские солдаты не участвуют в конфликте.

Шеремет заключил, что гибель военных из Соединенных Штатов, в случае подтверждения этой информации, будет на совести президента Джо Байдена.

9 марта российские артиллеристы уничтожили ударом ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot.

Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс раскрыл судьбу экипажа уничтоженного в районе Покровска ЗРК Patriot. По его словам, военнослужащие, вероятно, были полностью ликвидированы, а Украина сократила возможности по защите неба.

