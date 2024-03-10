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06:34, 10 марта 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного в ДНР комплекса Patriot

Обозреватель Forbes Экс: экипаж комплекса Patriot в ДНР полностью ликвидирован

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Военный обозреватель Forbes Дэвид Экс раскрыл судьбу экипажа уничтоженного в районе Покровска Донецкой народной республики (ДНР) зенитно-ракетного комплекса Patriot.

По его словам, обслуживающие ЗРК военнослужащие, вероятно, были полностью ликвидированы.

Экс добавил, что настойчивость российских военных, в первую очередь операторов дронов, позволила обнаружить и одним ударом уничтожить сразу два комплекса, значительно сократив возможности Украины по защите неба.

«Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot», — заключил обозреватель.

Накануне российские артиллеристы уничтожили ударом ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot.

После этого немецкий журналист Юлиан Репке раскритиковал Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, военные разместили установки слишком близко к линии фронта и дали время российским артиллеристам их поразить.

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      Марина Совина
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