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19:21, 13 марта 2024Россия

В здание грайворонской администрации попал украинский снаряд

Белгородский губернатор: в здание грайворонской администрации попал снаряд ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В здание администрации Грайворонского городского округа Белгородской области попал снаряд, выпущенный со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 13 марта, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате пробита кровля, есть повреждения на втором этаже», — сообщил он.

Глава области добавил, что обошлось без пострадавших. При этом здание администрации обесточено.

Ранее 13 марта губернатор области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в регионе зафиксировали около 320 прилетов снарядов со стороны Украины. Помимо того, ВСУ использовали для атак больше 20 различных БПЛА.

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      Игорь Дмитров
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