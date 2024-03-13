В здание грайворонской администрации попал украинский снаряд

Белгородский губернатор: в здание грайворонской администрации попал снаряд ВСУ

В здание администрации Грайворонского городского округа Белгородской области попал снаряд, выпущенный со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 13 марта, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате пробита кровля, есть повреждения на втором этаже», — сообщил он.

Глава области добавил, что обошлось без пострадавших. При этом здание администрации обесточено.

Ранее 13 марта губернатор области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в регионе зафиксировали около 320 прилетов снарядов со стороны Украины. Помимо того, ВСУ использовали для атак больше 20 различных БПЛА.