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00:30, 13 марта 2024Мир

Венгрия допустила отправку рядом стран ЕС войск на Украину

Сийярто: Венгрия не исключает, что ряд стран ЕС направит войска на Украину

Правительство Венгрии не исключает, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) направят свои войска на Украину, заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство MTI.

Глава ведомства отметил, что это станет нарушением красных линий, обозначенных НАТО. По его словам, Североатлантический альянс не является участником украинского конфликта. «В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, этого нельзя полностью исключать», — заявил он.

Министр добавил, что конфликте не может быть победителя. Он считает, что его можно урегулировать только путем переговоров. По мнению Сийярто, абсолютно очевидно, что Москва не потерпит военное поражение в этом конфликте. При этом он считает, что и Киев не может проиграть, так как у западных стран «всегда будет достаточно оружия для поддержания статус-кво».

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      Марина Совина
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