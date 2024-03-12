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17:25, 12 марта 2024Мир

МИД Венгрии заявил о невозможности победы Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не сможет победить Россию в военном конфликте
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Украина не сможет победить Россию в военном конфликте из-за активного продвижения российских войск. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью The Washington Times.

«Мы уверены, что Украина не сможет выиграть эту войну против России, поскольку Россия сейчас набирает силу и продвигается вперед», — заявил глава МИД.

При этом он добавил, что конфликт, вероятно, закончится переговорами, а не разгромом одной из сторон.

Сийярто отметил, что Венгрия — единственная страна НАТО, не поставляющая оружие Киеву, так как «чем больше оружия будет поставляться, тем дольше будет длиться война». В связи с этим глава внешнеполитического ведомства призвал мировое сообщество «приложить усилия для достижения мира, а не для эскалации».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

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      Елизавета Мытарева
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