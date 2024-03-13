Россиянин продал квартиру вместе с бабушкой

В Вологодской области внук продал квартиру вместе с 92-летней бабушкой

В Вологодской области многодетная семья приобрела квартиру вместе с проживавшей там пенсионеркой. На продажу единственное жилье 92-летней женщины выставил ее внук, передает объединенная пресс-служба региональных судов.

Изначально квартирой владела дочь пенсионерки, но в 2016 году она скончалась. Жилплощадь по праву наследования должна была перейти к матери. Не сомневаясь в этом, пожилая женщина решила не обращаться к нотариусу: в этой квартире пенсионерка проживала с 90-х и исправно за нее платила.

В то же время ее внук посчитал, что вправе претендовать на квартиру, и подписал заявление о принятии наследства. В документе другую наследницу — свою бабушку — он не указал. Таким образом, в распоряжении мужчины оказались одна квартира в деревне Ростилово и доля в другой в Вологде, земельный участок, гараж и денежные вклады.

Факт переоформления права собственности вскрылся в начале 2023 года, когда внук решил продать жилье. Покупателями оказались соседи пенсионерки — наличие в квартире жильца их не смутило. Пожилая вологжанка подала иск о признании ее законной наследницей, а сделки — недействительной. Районный суд установил, что женщина фактически вступила в права наследования. Более того, она единственная, кто пользовалась этим имуществом. Ее родственник был зарегистрирован и проживал в другой квартире. Квартира в деревне досталась бабушке, а жилье в Вологде вместе с банковскими вкладами — внуку.

Решение инстанции не удовлетворило ни ответчика, ни покупателей. Областной суд признал за пенсионеркой право собственности лишь на половину деревенской квартиры. Жилплощадь в городе суд также поделил: за внуком осталась треть квартиры в Вологде. Приобретателям же вернули 1,2 миллиона рублей.

Ранее в другом российском регионе, Алтайском крае, пенсионерка переписала квартиру на внуков и осталась без жилья. Жилплощадь бийчанка получила за выслугу лет на работе и прописала там всех детей дочери. Свою долю на фоне болезни она также оформила на четырех внуков. То же решение приняла и ее дочь, которой вскоре не стало. Бывший зять пенсионерки подал на нее в суд, чтобы забрать квартиру себе.