ВС России уничтожили два вертолета ВСУ на площадке подскока в ДНР

Минобороны России показало видео уничтожения двух вертолетов ВСУ в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два украинских вертолета на площадке подскока в Донецкой народной республике (ДНР). Видео уничтожения показало Министерство обороны РФ в Telegram.

Средства воздушной разведки обнаружили три вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые приземлились на скрытой площадке, оборудованной для дозаправки и перезарядки вооружения.

По выявленным координатам был нанесен удар кассетным боеприпасом и высокоточными средствами поражения. В результате были уничтожены две цели из трех.

Ранее в сети появилось видео уничтожения МиГ-29 ВСУ. На ролике, снятом из движущегося автомобиля, видно, как летящий истребитель превращается в огненный шар, после чего его дымящиеся обломки падают на землю.