ВСУ вновь атаковали Теткино в Курской области

Глава Курской области Старовойт сообщил о новой атаке ВСУ по Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали поселок Теткино Курской области на российско-украинской границе. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

12 марта ВСУ попытались проникнуть на российскую территорию в районе Теткино. Тогда же Курская область попала под массированный налет беспилотников.

В результате новой атаки один человек получил контузию. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

13 марта в небе над Курской областью был сбит украинский беспилотник.