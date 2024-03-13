ВСУ вновь атаковали Теткино в Курской области
Глава Курской области Старовойт сообщил о новой атаке ВСУ по Теткино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали поселок Теткино Курской области на российско-украинской границе. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.
12 марта ВСУ попытались проникнуть на российскую территорию в районе Теткино. Тогда же Курская область попала под массированный налет беспилотников.
В результате новой атаки один человек получил контузию. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
13 марта в небе над Курской областью был сбит украинский беспилотник.