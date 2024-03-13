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09:58, 13 марта 2024Россия

ВСУ вновь атаковали Теткино в Курской области

Глава Курской области Старовойт сообщил о новой атаке ВСУ по Теткино

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали поселок Теткино Курской области на российско-украинской границе. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

12 марта ВСУ попытались проникнуть на российскую территорию в районе Теткино. Тогда же Курская область попала под массированный налет беспилотников.

В результате новой атаки один человек получил контузию. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

13 марта в небе над Курской областью был сбит украинский беспилотник.

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      Алан Босиков
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