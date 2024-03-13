Объемы вывоза овса из России взлетели

«Агроэкспорт»: вывоз овса из России вырос в 3,5 раза в январе-феврале

По итогам января-февраля 2024 года суммарные объемы вывоза российского овса выросли 3,5 раза в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысили отметку в 64 тысячи тонны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков «Агроэкспорта».

В стоимостном выражении за первые два месяца этого года показатель достиг уровня в 15,7 миллиона долларов. В годовом выражении доходы российских экспортеров от продажи овса иностранным покупателям увеличились в 3,6 раза, уточнили аналитики.

Ключевыми импортерами этого вида отечественной агропродукции стали Китай и Монголия. Первый закупил злаки на сумму более 9 миллионов долларов (рост в 2,4 раза в сравнении с январем-февралем 2023 года), а Монголия заплатила за поставки в общей сложности 3,5 миллиона (прирост почти в 10 раз), резюмировали эксперты.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР сообщило, что по итогам 2023 года доходы российских агроэкспортеров от продажи зерна в Китай выросли в 3,7 раза и достигли уровня почти в 325 миллионов долларов в денежном выражении. Наибольший прирост продемонстрировали поступления от экспорта пшеницы — 35 миллионов в 2023-м против 2,7 миллиона в 2022-м.