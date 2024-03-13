Среда обитания
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16:49, 13 марта 2024Среда обитания

Японцы испугались токсичной кошки

В японской Фукуяме кошка упала в чан с опасным веществом и напугала жителей

Кадр: CCTV

В японской Фукуяме испугались кошки, которая упала в чан с опасным химическим веществом и сбежала на улицу. Из-за этого в городе объявили режим повышенной готовности, пишет The Guardian.

Власти заявили, что усилили патрулирование и попросили жителей не приближаться к токсичному животному. Поиски кошки начались после того, как сотрудник сталелитейного завода заметил желто-коричневые следы лап, ведущие от чана с шестивалентным хромом. Представители компании предполагают, что кошка забралась на нависающую над цистерной ткань и попала в емкость с токсичными химикатами, температура которых около 50 градусов Цельсия, а затем сумела из него выбраться.

Шестивалентный хром — канцерогенное химическое вещество. При малейшем контакте оно способно вызывать слепоту и рак. Поэтому работники завода используют резиновые перчатки и маски для защиты. Велика вероятность, что животное не выжило. Однако пользователи соцсетей шутят, что теперь кошка должна превратиться в суперкота из хромного сплава.

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      Нина Ташевская
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