Забывшая закрыть дверь россиянка застала в квартире незнакомца в трусах

В Ленобласти девушка не закрыла дверь и застала в квартире незнакомца в трусах

В Мурино Ленинградской области девушка, забывшая закрыть дверь, застала под утро в квартире незнакомца в трусах. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, россиянка перепугалась и попыталась объяснить мужчине, что тот ошибся жилищем. Однако ничего не помогало: визитер был уверен, что находится у себя дома и называл владелицу чужим женским именем.

Девушке удалось вытолкать незваного гостя за порог, однако тот не успокаивался и просился обратно. Жительница Ленобласти обратилась за помощью в полицию. Впредь она обещала не забывать закрывать двери в квартиру.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара с криками ворвался в детскую поликлинику и сорвал с себя всю одежду. Впоследствии 34-летний задержанный признался, что за день до этого употребил неизвестное вещество.