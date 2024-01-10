Россиянин с криком ворвался в детскую поликлинику и сорвал с себя всю одежду

Житель Краснодара ворвался в детскую поликлинику и сорвал с себя всю одежду

В Краснодаре мужчина, выкрикивая угрозы, ворвался в детскую поликлинику на улице Ставропольской. Об этом пишет Telegram-канал «Кубань 24».

По словам очевидцев, мужчина сорвал с себя одежду, пока не остался голым. В это же время сотрудники медучреждения забрали из коридоров детей и спрятали в своих кабинетах. «Когда начали всех эвакуировать, сверху на неадеквате уже сидели три силовика, крутили его, но он продолжал извиваться и угрожать», — рассказал свидетель инцидента.

Как заявили изданию в полиции, 34-летний задержанный признался, что за день до этого употребил неизвестное вещество. 10 января он почувствовал себя плохо и решил посетить поликлинику.

В МВД также сообщили, что россиянина передали бригаде специализированного медицинского учреждения для госпитализации. По факту произошедшего проводится проверка, в том числе информация о возможном употреблении запрещенных веществ.

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