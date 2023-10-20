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16:37, 20 октября 2023Россия

Голый сын экс-прокурора разгромил кафе, покусал россиянку и попал на видео

В Приморье голый сын экс-прокурора разгромил кафе и покусал женщину

В Приморском крае сын экс-прокурора города Артема Роман Вислобоков разделся догола и устроил погром в кафе на автозаправочной станции. Об этом пишет Baza в Telegram.

После этого обнаженный мужчина вышел на улицу и начал бегать по дороге. Этот момент попал на видео. По информации издания, проезжавшая мимо женщина остановилась, чтобы помочь Вислобокову, однако тот набросился на нее, начал избивать и кусать за шею.

За пострадавшую решили вступиться другие водители. На последующих кадрах видно, как лежащего на земле дебошира окружили трое мужчин, двое из которых наносят ему удары ногами по телу и голове, не давая подняться. Также слышен хлопок, похожий на выстрел, и плач женщины за кадром.

Как пишет канал, в результате Вислобокова передали сотрудникам Росгвардии.

Ранее в Севастополе голый мужчина устроил дебош в православном храме. На кадрах с инцидентом видно, как обнаженный прихожанин начинает молиться, после чего разбивает стекло возле одной из святынь. Как выяснили в полиции, 33-детний россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

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