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19:49, 11 августа 2023Россия

Голый мужчина устроил дебош в храме в Севастополе и попал на видео

«Mash на волне»: голый мужчина устроил дебош в православном храме в Севастополе

Голый мужчина устроил дебош в православном храме в Севастополе. Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На представленных кадрах видно, как прихожанин начинает молиться. Внезапно он разбивает стекло возле одной из святынь. Как пишет «Mash на волне», все произошло на территории Свято-Никольского храма-памятника. После того, как неадекватный гражданин порезался стеклом, другие посетители вызвали сотрудников полиции.

33-летнего мужчину доставили в участок, там выяснилось, что дебошир принимал наркотические вещества.

В июне сообщалось, что мужчина ворвался в храм Рождества Христова в Красноярске с останками барана и криками про Чечню.

Визитера задержали представители Росгвардии, из-за его действий никто не пострадал.

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    Анна Щербакова
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