Задержана нападающая на москвичей банда

В Москве полиция задержала 3 нападающих на незнакомцев мужчин

В Москве полиция задержала трех нападающих на незнакомцев молодых людей в возрасте 17, 18 и 24 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчин следователи возбудили уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. Им предъявили обвинение и хотят отправить под стражу. Свою вину они уже признали. Молодых людей проверят на причастность к аналогичным преступлениям.

По версии следствия, 6 марта пять мужчин были в лесу на северо-востоке столицы, где избили проходящего мимо незнакомца. При этом один из фигурантов, достав пистолет, угрожал потерпевшему. После они похитили имущество на 17 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

В тот же день обвиняемые напали и жестоко избили еще одного мужчину. Пострадавшего также заставили отдать 40 тысяч рублей и 50 долларов США и перевести на карту одного из фигурантов 129 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Хабаровске суд рассмотрит дело 32-летнего местного жителя о разбойном нападении на магазин.

