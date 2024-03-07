Россиянина осудят за разбойное нападение на магазизин

В Хабаровске будут судить мужчину за разбойное нападение на магазин

В Хабаровске суд рассмотрит дело 32-летнего местного жителя о разбойном нападении на магазин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, летом 2023 года россиянин, скрыв лицо, зашел в продуктовый магазин с ножом и стал требовать продавца отдать ему деньги и товары. Так он похитил 23 тысячи рублей из кассы и продукты на 60 тысяч рублей.

Было возбуждено дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Карелии пьяный мужчина с ножом отобрал рюкзак у 13-летнего мальчика.