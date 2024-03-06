В Карелии арестовали мужчину за разбойное нападение на 13-летнего мальчика

В Карелии пьяный мужчина с ножом отобрал рюкзак у 13-летнего мальчика

В Карелии арестовали 47-летнего мужчину за разбойное нападение на 13-летнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 29 февраля пьяный фигурант в доме на Октябрьском шоссе в Кондопоге вышел на лестничную площадку с ножом в руке. В этот момент по лестнице спускался подросток. Мужчина решил похитить его рюкзак, надеясь, что там лежат ценности и алкоголь. Он начал угрожать потерпевшему ножом и отбирать его вещи. Школьник скинул лямки рюкзака с плеч и убежал обратно в свою квартиру.

Россиянин осмотрел похищенное и понял, что там нет желаемых ценностей. Тогда он бросил рюкзак на пол в своей квартире. Там его и нашли полицейские, приехавшие по вызову. Возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с предметом, используемым в качестве оружия»). Обвиняемый признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что в Челябинске осудили мужчину, напавшего с ножом на офис из-за долгов по зарплате.