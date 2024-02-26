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14:06, 26 февраля 2024Силовые структуры

Напавший на офис из-за долгов по зарплате россиянин получил четыре года колонии

В Челябинске осудили мужчину, напавшего с ножом на офис из-за долгов по зарплате

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Курчатовский районный суд Челябинска приговорил местного жителя к четырем годам колонии общего режима за нападение на офис. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 162 («Разбой») УК РФ. Установлено, что 26 декабря 2022 года он вооружился туристическим ножом и хомутами, надел маску и отправился на прежнее место работы, где, как он считал, ему задолжали по зарплате.

Фигурант пробрался в организацию через запасной вход, нашел бухгалтера и приставил к ее шее нож, требуя деньги. Женщина отдала мужчине более 62 тысяч рублей. Помимо этого, он похитил из кассового ящика еще 35 тысяч рублей, а также взял со стола два новогодних подарка и бутылку коньяка. Когда бухгалтер попыталась сбежать, мужчина схватил ее и связал пластиковыми хомутами, а рот закрыл шарфом.

Во время обысков дома у фигуранта нашли около 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Сургуте ищут рецидивиста, сбежавшего от конвоиров через окно полицейского автомобиля.

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      Илона Палей
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