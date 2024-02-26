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10:32, 26 февраля 2024Силовые структуры

Российский рецидивист сбежал от конвоиров через открытое окно в служебной машине

В Сургуте ищут рецидивиста, сбежавшего от конвоиров через окно полицейского авто

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейские Сургута ищут вора-рецидивиста, который сбежал от конвоиров через открытое окно в служебной машине. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло накануне ночью. Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 31-летнего мужчину по подозрению в употреблении наркотиков и составили в отношении него два административных протокола. После этого задержанного повезли в суд на служебном автомобиле в сопровождении конвоиров, однако тот, прибыв к месту назначения, вылез через открытое окно в автозаке и скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас беглеца ищут полицейские. Утоняется, что ранее он уже был судим за грабеж, кражу, разбой, угон транспорта и умышленное уничтожение имущества.

Ранее силовики в Краснодаре начали поиск мужчины, избившего сожительницу и их общую 4-летнюю дочь в подъезде многоквартирного дома.

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      Олеся Мицкевич
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