Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:00, 13 марта 2024Мир

Захарова обвинила США в попытках снизить явку на выборах президента России

Захарова: США ставят перед НПО задачу снизить явку на выборах президента РФ
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу снизить явку на выборах президента России. В этом Вашингтон обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Хотелось бы напомнить администрации Байдена: 15-17 марта выбирают президента Российской Федерации, а президента США будут выбирать в этом же году, но чуть позже. Это разные выборы», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что российская сторона фиксирует попытки Запада прямо повлиять на ситуацию в России в преддверии президентских выборов.

Ранее Захарова заявила, что посол США в Москве Линн Трейси должна прекратить лгать о невмешательстве Вашингтона во внутренние дела России и перестать скрывать подрывную деятельность, которую американские организации ведут на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      Захарова связала слова Макрона об отправке войск на Украину с ее разделом

      Рост ВВП стран «Большой двадцатки» замедлился

      РЖД ввели 15-процентные скидки для россиян с детьми

      Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

      Пригожин раскрыл отношение отечественных звезд к Пугачевой

      Российская пенсионерка подожгла входную дверь спецприемника

      Кара Делевинь прогулялась по улице без макияжа

      Необычного кабана заметили в российском лесу

      В России нашли редчайшие растения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше