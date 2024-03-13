Захарова обвинила США в попытках снизить явку на выборах президента России

Захарова: США ставят перед НПО задачу снизить явку на выборах президента РФ

Администрация президента США Джо Байдена ставит перед американскими НПО задачу снизить явку на выборах президента России. В этом Вашингтон обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Хотелось бы напомнить администрации Байдена: 15-17 марта выбирают президента Российской Федерации, а президента США будут выбирать в этом же году, но чуть позже. Это разные выборы», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что российская сторона фиксирует попытки Запада прямо повлиять на ситуацию в России в преддверии президентских выборов.

Ранее Захарова заявила, что посол США в Москве Линн Трейси должна прекратить лгать о невмешательстве Вашингтона во внутренние дела России и перестать скрывать подрывную деятельность, которую американские организации ведут на территории страны.