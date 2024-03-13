Женщине оторвало ногу при попадании снаряда ВСУ в жилой дом под Белгородом

Белгородский губернатор Гладков: две женщины пострадали при обстреле Грайворона

Две женщины пострадали при обстреле города Грайворон со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одной из них оторвало ногу, следует из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

По его словам, пострадавшие россиянки находились в частном жилом доме, в который попал украинский снаряд. «У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота», — написал Гладков, подчеркнув, что в данный момент скорая помощь везет женщину в городскую больницу №2 в Белгороде.

У второй пострадавшей диагностировали осколочные ранения кисти руки. Она получила необходимую медпомощь на месте и отказалась от госпитализации.

Кроме того, один из снарядов попрал в здание здание администрации Грайворонского городского округа. В результате у строения оказалась пробита кровля, также есть повреждения на втором этаже. Помимо этого, повреждено еще одно частное домовладение. Сейчас в населенном пункте работают все оперативные службы и продолжается подомовой обход.

Ранее Гладков в рамках самого длинного за все время публикаций в канале брифа перечислил атаки ВСУ по Белгородской области за 12 марта. По его словам, в этот день власти зафиксировали около 320 прилетов снарядов со стороны Украины. Кроме того, ВСУ использовали больше 20 беспилотников. В результате были повреждены более 120 строений в 17 муниципалитетах региона.

