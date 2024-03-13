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18:55, 13 марта 2024Россия

Женщине оторвало ногу при попадании снаряда ВСУ в жилой дом под Белгородом

Белгородский губернатор Гладков: две женщины пострадали при обстреле Грайворона
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / ТАСС

Две женщины пострадали при обстреле города Грайворон со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одной из них оторвало ногу, следует из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

По его словам, пострадавшие россиянки находились в частном жилом доме, в который попал украинский снаряд. «У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота», — написал Гладков, подчеркнув, что в данный момент скорая помощь везет женщину в городскую больницу №2 в Белгороде.

У второй пострадавшей диагностировали осколочные ранения кисти руки. Она получила необходимую медпомощь на месте и отказалась от госпитализации.

Кроме того, один из снарядов попрал в здание здание администрации Грайворонского городского округа. В результате у строения оказалась пробита кровля, также есть повреждения на втором этаже. Помимо этого, повреждено еще одно частное домовладение. Сейчас в населенном пункте работают все оперативные службы и продолжается подомовой обход.

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Ранее Гладков в рамках самого длинного за все время публикаций в канале брифа перечислил атаки ВСУ по Белгородской области за 12 марта. По его словам, в этот день власти зафиксировали около 320 прилетов снарядов со стороны Украины. Кроме того, ВСУ использовали больше 20 беспилотников. В результате были повреждены более 120 строений в 17 муниципалитетах региона.

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      Константин Лысяков
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