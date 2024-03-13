Женщине оторвало ногу при попадании снаряда ВСУ в жилой дом под Белгородом
Две женщины пострадали при обстреле города Грайворон со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одной из них оторвало ногу, следует из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.
По его словам, пострадавшие россиянки находились в частном жилом доме, в который попал украинский снаряд. «У одной травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота», — написал Гладков, подчеркнув, что в данный момент скорая помощь везет женщину в городскую больницу №2 в Белгороде.
У второй пострадавшей диагностировали осколочные ранения кисти руки. Она получила необходимую медпомощь на месте и отказалась от госпитализации.
Кроме того, один из снарядов попрал в здание здание администрации Грайворонского городского округа. В результате у строения оказалась пробита кровля, также есть повреждения на втором этаже. Помимо этого, повреждено еще одно частное домовладение. Сейчас в населенном пункте работают все оперативные службы и продолжается подомовой обход.
Ранее Гладков в рамках самого длинного за все время публикаций в канале брифа перечислил атаки ВСУ по Белгородской области за 12 марта. По его словам, в этот день власти зафиксировали около 320 прилетов снарядов со стороны Украины. Кроме того, ВСУ использовали больше 20 беспилотников. В результате были повреждены более 120 строений в 17 муниципалитетах региона.