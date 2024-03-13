Женщину на несколько дней заперли в грузовом контейнере

KPTV: в США пропавшую женщину нашли живой в грузовом контейнере

В США полиция обнаружила живой пропавшую женщину. Она несколько дней провела в запертом грузовом контейнере, сообщает KPTV.

Инцидент произошел в городе Коко, штат Флорида, во вторник, 12 марта. 52-летнюю местную жительницу объявили пропавшей после того, как она не забрала из школы сына. Первым в полицию обратился ее коллега, обеспокоенный тем, что она забыла о ребенке. Полицейские опросили всех родственников пропавшей и начали поиски. В последний раз женщину видели в понедельник у нее дома.

В процессе поисков полицию уведомили, что женщина нашлась. Прохожий услышал стук в закрытом грузовом контейнере, стоявшем недалеко от офисного здания, и сумел открыть его. Внутри оказалась пропавшая. У женщины не было заметных травм, однако ее отправили в больницу для осмотра и устранения последствий возможного обезвоживания. Остается неизвестным, как она оказалась запертой в контейнере и сколько времени провела внутри.

Ранее сообщалось, что в США пропавшая семь лет назад жительница штата Мичиган внезапно позвонила мачехе и попросила помочь ей. 30-летняя женщина числилась пропавшей без вести с 2017 года.