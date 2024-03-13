Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:41, 13 марта 2024Из жизни

Женщину на несколько дней заперли в грузовом контейнере

KPTV: в США пропавшую женщину нашли живой в грузовом контейнере

Фото: OSG Containers / Unsplash

В США полиция обнаружила живой пропавшую женщину. Она несколько дней провела в запертом грузовом контейнере, сообщает KPTV.

Инцидент произошел в городе Коко, штат Флорида, во вторник, 12 марта. 52-летнюю местную жительницу объявили пропавшей после того, как она не забрала из школы сына. Первым в полицию обратился ее коллега, обеспокоенный тем, что она забыла о ребенке. Полицейские опросили всех родственников пропавшей и начали поиски. В последний раз женщину видели в понедельник у нее дома.

В процессе поисков полицию уведомили, что женщина нашлась. Прохожий услышал стук в закрытом грузовом контейнере, стоявшем недалеко от офисного здания, и сумел открыть его. Внутри оказалась пропавшая. У женщины не было заметных травм, однако ее отправили в больницу для осмотра и устранения последствий возможного обезвоживания. Остается неизвестным, как она оказалась запертой в контейнере и сколько времени провела внутри.

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

Ранее сообщалось, что в США пропавшая семь лет назад жительница штата Мичиган внезапно позвонила мачехе и попросила помочь ей. 30-летняя женщина числилась пропавшей без вести с 2017 года.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      Захарова связала слова Макрона об отправке войск на Украину с ее разделом

      Рост ВВП стран «Большой двадцатки» замедлился

      РЖД ввели 15-процентные скидки для россиян с детьми

      Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

      Пригожин раскрыл отношение отечественных звезд к Пугачевой

      Российская пенсионерка подожгла входную дверь спецприемника

      Кара Делевинь прогулялась по улице без макияжа

      Необычного кабана заметили в российском лесу

      В России нашли редчайшие растения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше