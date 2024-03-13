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14:30, 13 марта 2024Забота о себе

Звезда «Звездных войн» попал в психиатрическую лечебницу с тяжелым диагнозом

Актер Джейк Ллойд попал в больницу с нервным срывом после автокатастрофы

Фото: Colleton County Sheriff's Office / AP

Американский актер Джейк Ллойд, сыгравший в 1999 году в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», попал в психиатрическую лечебницу с тяжелым диагнозом. О состоянии 35-летнего артиста рассказала его мать Лиза в беседе со Scripps News.

Ребенком Ллойд сыграл маленького Энекина Скайуокера, который впоследствии перевоплотился в злодея Дарта Вейдера. Признаки ментального расстройства, по словам матери, у звезды «Звездных войн» проявились позже: в старшей школе он начал говорить, что видит другие реальности и не знает, в какой из них находится. Лекарства от биполярного расстройства, прописанные врачом, не работали, состояние взрослеющего Джейка ухудшалось: он жаловался, что его преследуют незнакомцы и люди с «черными глазами», разговаривал с экраном телевизора. В конце концов психиатры выявили у него параноидную шизофрению.

Диагноз, по воспоминаниям матери, окончательно подкосил состояние молодого человека и погрузил его в депрессию. В марте 2023 года Ллойд устроил автокатастрофу, перевернув свой автомобиль посреди шоссе, и на полтора года был помещен в психиатрическую больницу. От нервного срыва он лечится уже десять месяцев. «Сейчас ему лучше, чем я ожидала. Он чуть больше идет на контакт. И ему нравятся все новые проекты "Звездных войн". Все думают, что Джейк ненавидит "Звездные войны", а он их любит», — заключила женщина.

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