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20:41, 14 марта 2024Силовые структуры

17-летнего россиянина заподозрили в реабилитации нацизма в сети

В Калужской области подростка заподозрили в реабилитации нацизма в интернете

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Калужской области возбудили дело против 17-летнего жителя Смоленской области за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, подросток находился в Боровском районе и размещал в социальной сети записи о положительной оценке идеологии нацизма и об одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала. Его посты мог прочитать неограниченный круг людей.

Отмечается, что преступление выявили сотрудники ФСБ. Дело возбуждено по пункту в части 2 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Тольятти предъявили окончательное обвинение местной жительнице, публиковавшей «инструкции по сдаче в плен».

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      Екатерина Кашурникова
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