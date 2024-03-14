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10:15, 14 марта 2024Ценности

79-летняя дизайнер снялась без штанов и в откровенной позе для журнала

Фото: Yara Nardi / Reuters

Жена модельера Рика Оуэнса французский дизайнер Мишель Лами снялась без штанов и в откровенной позе для журнала CR Fashion Book. Соответствующий материал появился на сайте издания.

79-летняя знаменитость предстала на одном из кадров, сидя на стуле с разведенными в стороны ногами. При этом она примерила жакет и ожерелья бренда Chanel, а также черную кожаную куртку и топ Rick Owens.

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Кроме того, Лами надела чулки с подвязками и остроносые туфли на высоких каблуках. В то же время она зачесала назад распущенные волосы и накрасила верхние и нижние веки черными тенями. Известно, что автором снимков стал праправнук канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка фотограф Николай фон Бисмарк.

В феврале американская предпринимательница, телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, заявила, что отказалась носить нижнее белье, и назвала ему замену.

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      Карина Черных
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