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06:21, 15 марта 2024Россия

Антифашисты из Европы и Бразилии приехали в ЛНР

Антифашисты из Европы и Бразилии приехали в ЛНР, чтобы поддержать Донбасс

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Антифашисты из Европы и Бразилии прибыли в ЛНР в знак поддержки жителей Донбасса, сообщает РИА Новости. Среди приехавших — общественники из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии.

Иностранцы посетили мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса».

«Чтобы жители Донбасса видели, что с ними тысячи, миллионы людей, которые проживают в разных странах, и нас объединяет одно — это борьба против фашизма, борьба против нацизма», — заявил председатель общественной организации «Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов.

Антифашисты признались журналистам, что стыдятся военной помощи, которую Европа оказывает Киеву.

Ранее российская певица Ирина Дубцова вспомнила о том, как давала концерты в Донецкой народной республике (ДНР) и ЛНР под взрывы и автоматные очереди в 2019 году. Дубцова добавила, что с первого дня специальной военной операции на Украине она поддерживала Россию, президента страны и Донбасс.

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      Марина Совина
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