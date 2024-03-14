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10:44, 14 марта 2024Бывший СССР

Армения заявила о желании углубить отношения с ЕС

Пашинян: у кабмина Армении есть политическая воля углублять отношения с ЕС

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

У кабинета министров Армении есть политическая воля углублять отношения с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

Кроме того, он напомнил, что Европарламент принял резолюцию о более тесных отношениях республики с ЕС. По его словам, речь идет о том, что если Армения станет кандидатом на вступление в Евросоюз, то Европейский парламент должен содействовать этому.

13 марта Европарламент принял резолюцию о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС. Европейские депутаты считают, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса и продолжит путь последовательных реформ, которые, по их мнению, укрепят статус демократической республики, то такие действия подготовят почву для трансформации в отношениях ЕС — Армения.

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      Кристина Есикова
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