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23:18, 13 марта 2024Бывший СССР

Европарламент предложил Армении подумать над заявкой в кандидаты в ЕС

Европарламент принял резолюцию о возможности дать Армении статус кандидата в ЕС

Фото: Global Look Press

Европарламент (ЕП) принял резолюцию о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Армении статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС). Текст документа был опубликован на сайте организации. В нем отмечается важность укрепления связей между Ереваном и ЕС.

Депутаты ЕП считают, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, которые, по их мнению, укрепят статус демократической республики, то такие действия подготовят почву для трансформации в отношениях ЕС — Армения.

Также в документе подчеркивается, что Еврокомиссия (ЕК) и Совет ЕС должны активно поддерживать стремление Еревана к расширению сотрудничества с ЕС и не только в области экономического партнерства, но и в политическом диалоге, секторальной интеграции и сотрудничестве в области безопасности.

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Европарламент признает, что российское влияние на экономику Армении остается существенным. Депутаты призвали Ереван проявлять бдительность в отношении возможного обхода санкций. Также они пообещали предоставить помощь от ЕС в том случае, если потребуется смягчить негативные последствия, если Россия якобы попытается наказать республику за независимый политический выбор.

Ранее Мария Захарова предупредила Ереван о рисках от военного присутствия Франции. По словам официального представителя МИД РФ, власти республики не осознают ни истинных намерений французских так называемых покровителей, ни риски от расширения их военного присутствия в регионе.

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      Марина Совина
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