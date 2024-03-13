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18:01, 13 марта 2024Бывший СССР

Захарова предупредила Армению о рисках от военного присутствия Франции

Захарова: Ереван не осознает риски от расширения военного присутствия Франции

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Армения вряд ли осознает риски от расширения военного присутствия Франции в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что выбор внешних партнеров — это «суверенное дело любой страны». «Просто создается ощущение, что в Ереване, разворачиваясь в сторону Франции и наращивая с ней военно-техническое сотрудничество, просто не осознают ни истинных намерений французских так называемых покровителей, ни риски от расширения их военного присутствия в регионе», — добавила она.

Армения, считает представитель МИД, наивно полагает, что Франция готова и способна обеспечить ее безопасность. «Если бы такие возможности у Франции были, она бы применила их в тех странах, в которых у нее были буквально контрактные обязательства — это африканский континент», — заявила Захарова, подчеркнув, что эту миссию Париж с треском провалил.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал сообщения о планах республики напасть на Армению «инсинуациями» президента Франции Эммануэля Макрона. По его мнению, такие заявления являются частью антиазиатской политики Франции.

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      Алевтина Запольская
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