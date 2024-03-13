«Сражаться придется даже внукам». На Украине предсказали сроки выхода к границам 1991 года

Экс-майор ВСУ Лапин: Украина не способна вернуться к границам 1991 года

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин предсказал сроки выхода к границам 1991 года. Он заявил, что ВСУ будут добиваться восстановления этих границ десятилетиями, поэтому сражаться за них, при условии сохранения текущей ситуации, придется даже внукам нынешних солдат.

Отвечая на вопрос о выходе ВСУ на границы 1991 года, Лапин раскритиковал намерения руководства Украины и отметил нехватку мотивированных солдат для достижения подобной цели. Офицер отметил проблемы в высшем военном руководстве и дезориентацию украинского общества.

Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников и тех, кто имеет деньги Игорь Лапин майор ВСУ в отставке

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Киевский экономист Кущ заявил о нежелании общества возвращаться в Украину образца 1991 года

Киевский экономист Алексей Кущ заявил, что границы Украины нельзя рассматривать в отрыве от новых реалий, а возвращаться к республике образца 1991 года никто не хочет.

«Границы 1991 года — это просто конституционная норма. Никто же не хочет вернуться в Украину образца 1991 года», — сказал он.

Кущ отметил, что все говорят о территориях, не понимая, что территории, политическую конфигурацию и геополитическое положение страны нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Он подчеркнул, что общество Украины попало в капкан. По его словам, украинцы верят, что с помощью боевых действий можно вернуть потерянные территории.

Генерал ВСУ раскритиковал заявления Зеленского о взятии Крыма

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о взятии Крыма. Он подчеркнул, что стремление Зеленского «выпить кофе на набережной Ялты» является его проблемой.

В определенных моментах ВСУ не смогли реализовать прихоти и мечты господина Зеленского, но это были его мечты, которые он сам себе придумал. Военные ничего не обещали, что касается там суперуспешного наступления, взятия Крыма, как он об этом мечтал, попить кофе на набережной в Ялте Сергей Кривонос генерал ВСУ в отставке

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В 2022 году Владимир Зеленский выдвинул требования, составляющие его «формулу мира». Он потребовал выполнения ряда условий, среди которых полное прекращение огня, восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы и возвращение страны к границам 1991 года.