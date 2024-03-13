Майор ВСУ Лапин: ВСУ будут добираться до границ 1991 года десятилетиями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут добираться до границ Украины 1991 года десятилетиями. Об этом заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

Лапин ответил на вопрос о выходе ВСУ на границы 1991 года. Он раскритиковал намерения руководства Украины и отметил нехватку мотивированных солдат для достижения подобной цели. Майор ВСУ отметил проблемы в высшем военном руководстве и дезориентацию украинского общества.

«Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников, и тех, кто имеет деньги», — заявил офицер. Он добавил, что при сохранении текущей ситуации придется воевать внукам нынешнего поколения.

Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о взятии Крыма. Он подчеркнул, что стремление Зеленского «выпить кофе на набережной Ялты» является его проблемой.