Генерал Кривонос: ВСУ не обещали Зеленскому исполнить его мечту захватить Крым

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что военные не обещали президенту страны Владимиру Зеленскому взять под контроль Крым. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

Кривонос раскритиковал мечты Зеленского о взятии Крыма и подчеркнул, что его стремление «выпить кофе на набережной Ялты» является его проблемой.

«В определенных моментах Вооруженные силы не смогли реализовать прихоти и мечты господина Зеленского, но это были его мечты, которые он сам себе придумал. Военные ничего не обещали, что касается там суперуспешного наступления, взятия Крыма, как он об этом мечтал, попить кофе на набережной в Ялте», — отметил военный.

Кривонос также прокомментировал возможную отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назвал его замену нецелесообразной. Подобные перемены значительно дестабилизируют ситуацию в рядах ВСУ, а также на Украине в целом.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Украина находится в ситуации хуже, чем до начала спецоперации России. «Между русскими и украинцами нет никаких переговоров, чтобы урегулировать проблему», — напомнил он.