Украину предупредили об опасной ситуации в конфликте с Россией

Британский аналитик Меркурис: Украина находится в ситуации хуже начала СВО

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российская армия успешно продвигается в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис подчеркнул, что успешные действия российских военных ведут к политическому кризису в Киеве и краху Вооруженных сил страны (ВСУ).

«Для Украины сложилась гораздо более опасная ситуация, чем в 2022 году. У россиян сейчас на Украине 600 тысяч военных, которые оснащены, обучены и получили опыт. Между русскими и украинцами нет никаких переговоров, чтобы урегулировать проблему», — предупредил аналитик.

Эксперт предположил, что кризис на Украине может привести к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, а также высшего военного командования. Эти события негативно отразятся на состоянии украинских военных, спрогнозировал он.

Ранее Меркурис заявил о катастрофе ВСУ по всей линии фронта. До этого он высказывался о высоком профессионализме российских военных.