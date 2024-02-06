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21:17, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Украину предупредили об опасной ситуации в конфликте с Россией

Британский аналитик Меркурис: Украина находится в ситуации хуже начала СВО

Фото: Unsplash

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российская армия успешно продвигается в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис подчеркнул, что успешные действия российских военных ведут к политическому кризису в Киеве и краху Вооруженных сил страны (ВСУ).

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«Для Украины сложилась гораздо более опасная ситуация, чем в 2022 году. У россиян сейчас на Украине 600 тысяч военных, которые оснащены, обучены и получили опыт. Между русскими и украинцами нет никаких переговоров, чтобы урегулировать проблему», — предупредил аналитик.

Эксперт предположил, что кризис на Украине может привести к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, а также высшего военного командования. Эти события негативно отразятся на состоянии украинских военных, спрогнозировал он.

Ранее Меркурис заявил о катастрофе ВСУ по всей линии фронта. До этого он высказывался о высоком профессионализме российских военных.

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      Марина Совина
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