В Британии заявили о высоком профессионализме российских военных

Британский аналитик Меркурис: армия России управляется профессионалами

Российская армия управляется опытными и образованными людьми с высоким уровнем профессионализма. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong выступил британский аналитик Александр Меркурис.

«Нам очень трудно знать наверняка, что намеревается делать Россия. Единственное, что мы можем точно сказать о ее армии так это то, что ею управляют профессионалы. Там находятся люди, которые изучали военное дело», — сказал он.

По словам Меркуриса, российское командование, как и политическое руководство в Кремле, не склонно идти на риск и совершать необдуманные поступки. Основной задачей России на текущий момент является сдерживание противника, а также удары по объектам военно-промышленного комплекса, отметил эксперт.

«Речь идет не о больших наступательных операциях ради захвата городов, а об уничтожении врага», — добавил аналитик.

Ранее Меркурис заявил, что российские ракетные удары привели практически к полному коллапсу украинской системы противовоздушной обороны. По его словам, у Москвы есть значительный запас ракет, которые можно использовать для атак по стратегическим объектам, а также налажено массовое производство беспилотников и высокоточных бомб для подавления военного потенциала Киева.