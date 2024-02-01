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07:58, 1 февраля 2024Мир

В Британии раскрыли причины коллапса украинской противовоздушной обороны

Аналитик Меркурис: ракетные удары России привели к коллапсу украинскую ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что российские ракетные удары привели практически к полному коллапсу украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО).

Эксперт раскрыл причины происходящего. По его словам, у Москвы есть значительный запас ракет, которые можно использовать для атак по стратегическим объектам, а также налажено массовое производство беспилотников и высокоточных бомб для подавления военного потенциала Киева.

«Их хватит на много месяцев, эффект от их использования будет опустошающим для противовоздушной обороны Украины, которая уже практически вошла в стадию коллапса», — подчеркнул Меркурис.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что российские дроны типа «Ланцет» уже сотнями поражают украинские позиции. По его словам, не существует ни одного «чудо-оружия», которое Запад мог бы поставить Украине, чтобы исправить ситуацию на фронте.

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      Марина Совина
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