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11:42, 5 февраля 2024Мир

В Британии заявили о катастрофе ВСУ по всей линии фронта

Военный аналитик Меркурис: ВСУ терпят катастрофу по всей линии фронта

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят катастрофу по всей линии фронта, на что указывают поступающие оттуда сообщения. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Мы получаем все больше и больше сообщений от источников на Украине, которые свидетельствуют о том, что ситуация на линии фронта становится все более отчаянной. ВСУ истощены, растет деморализация», — отметил эксперт.

Меркурис добавил, что высокие потери ВСУ можно объяснить численным превосходством Вооруженных сил России. Аналитик подчеркнул, что «украинцы теперь систематически оказываются в меньшинстве по сравнению с русскими по всей линии фронта».

Ранее Меркурис заявил о высоком профессионализме российских военных. Он подчеркнул, что российское командование, как и политическое руководство в Кремле, не склонно идти на риск и совершает только обдуманные шаги.

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      Максим Габриелян
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