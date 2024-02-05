В Британии заявили о катастрофе ВСУ по всей линии фронта

Военный аналитик Меркурис: ВСУ терпят катастрофу по всей линии фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят катастрофу по всей линии фронта, на что указывают поступающие оттуда сообщения. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Мы получаем все больше и больше сообщений от источников на Украине, которые свидетельствуют о том, что ситуация на линии фронта становится все более отчаянной. ВСУ истощены, растет деморализация», — отметил эксперт.

Меркурис добавил, что высокие потери ВСУ можно объяснить численным превосходством Вооруженных сил России. Аналитик подчеркнул, что «украинцы теперь систематически оказываются в меньшинстве по сравнению с русскими по всей линии фронта».

Ранее Меркурис заявил о высоком профессионализме российских военных. Он подчеркнул, что российское командование, как и политическое руководство в Кремле, не склонно идти на риск и совершает только обдуманные шаги.