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15:33, 13 марта 2024Бывший СССР

На Украине не захотели возвращаться к границам 1991 года

Киевский экономист Кущ: Украина в границах 1991 года никому не нужна

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киевский экономист Алексей Кущ заявил, что границы Украины нельзя рассматривать в отрыве от новых реалий, а возвращаться к республике образца 1991 года никто не хочет. Его слова приводит РИА Новости.

«Границы 1991 года — это просто конституционная норма. Никто же не хочет вернуться в Украину образца 1991 года», — сказал он.

Как отметил Кущ, все говорят о территориях, не понимая, что они, политическая конфигурация и геополитическое положение страны нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Он подчеркнул, что общество Украины попало в капкан. По его словам, украинцы верят, что с помощью боевых действий можно вернуть потерянные территории.

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский выдвинул требования, составляющие его «формулу мира». Он потребовал выполнения ряда условий, среди которых полное прекращение огня, восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы и возвращение страны к границам 1991 года.

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      Кристина Есикова
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