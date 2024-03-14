Бывший муж Пугачевой раскрыл причину отмены концертов Орбакайте

Экс-супруг Пугачевой Болдин заявил, что Орбакайте «попала под колесо»

Бывший муж певицы Аллы Пугачевой, продюсер Евгений Болдин раскрыл причину отмены концертов певицы Кристины Орбакайте. Его слова приводит NEWS.ru.

Болдин заявил, что дочь Пугачевой «попала под колесо» общественного мнения. «Людям в России стало очень неприятно, что некоторые артисты живут в Америке, а сюда ездят деньги зарабатывать, кое-кто говорит гадости про Россию и СВО. Кристина слова плохого не сказала. Она молчит. Я ее хорошо знаю, воспитывал ее с семилетнего возраста», — сказал он.

По мнению продюсера, через год-полтора Орбакайте вернется к работе в России. Болдин назвал артистку «нашим человеком и патриоткой» и отметил, что она не уезжала из страны насовсем.

Ранее стало известно, что Орбакайте даст концерт в одном из баров США на фоне отмены выступлений в России.