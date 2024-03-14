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16:45, 14 марта 2024Среда обитания

Россиянам назвали квартиры по цене авто

Autonews.ru: квартира в Оренбурге продается по цене китайского кроссовера
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Квартира в оренбургской новостройке стоит столько же, сколько кроссовер GAC GS8. Варианты жилья по цене авто россиянам назвали эксперты Autonews.ru.

За жилплощадь в Оренбурге, по данным портала, придется заплатить 3,7 миллиона рублей. Примерно в ту же сумму обойдется покупка автомобиля китайского производителя. В Ульяновске средняя цена квартиры приближается к пяти миллионам рублей. За те же деньги можно приобрести седан Toyota Camry, привезенный по параллельному импорту. В Самаре сделка обойдется в 5,4 миллиона рублей. В ту же сумму встанет покупка полноприводного кроссовера Volkswagen Tiguan L мощностью 220 лошадиных сил. 5,6 миллиона рублей — средняя цена недвижимости в Саратове. При этом на покупке полноприводного Kia Sorento можно сэкономить 100 тысяч рублей.

На жилплощадь в Екатеринбурге придется потратить семь миллионов рублей. По аналогичной цене дилеры предлагают приобрести кроссовер Mazda CX-9 с полным приводом. Электрокар Tesla Model Y обойдется россиянину в 7,25 миллиона — за ту же сумму он может купить квартиру комфорт-класса в новостройке в Барнауле или Набережных Челнах.

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Средняя стоимость жилья в Северной столице, Омске и Иркутске равняется 7,5 миллиона рублей. Тех же средств хватит на покупку китайского кроссовера Avatr 11 мощностью 598 лошадиных сил. Покупка жилья в Краснодаре и Красноярске едва превысит траты на гибридный кроссовер Voyah Free — на это уйдет около 7,9 миллиона рублей. За 9,8 миллиона рублей можно стать хозяином седана Voyah Passion c электрической силовой установкой мощностью 510 лошадиных сил. Либо квартиры в Казани с расчетом на ремонт.

Больше десяти миллионов рублей уйдет на покупку кроссовера Porsche Macan, привезенного в Россию по параллельному импорту. За те же деньги можно приобрести квартиру в Москве или Севастополе. Самые последние модификации автомобиля предлагаются за 12,2 миллиона рублей. В те же деньги выльется покупка жилья в Новокузнецке, сообщает портал.

Ранее россиянам раскрыли существенный недостаток китайского автопрома. Как выяснилось, двери китайских машин плохо защищены от механического взлома. Кроме того, электронные коды и конфигурации ключей от таких авто оказалось легко найти в интернете.

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      Виктория Клабукова
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