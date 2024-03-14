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10:35, 14 марта 2024Экономика

Часть регионов России не заплатила НДС в бюджет страны

ФНС: в 2023 году 10 регионов России не заплатили в бюджет НДС

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Часть регионов России по итогам 2023 года не заплатили НДС. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), они не отчисляли средства в бюджет, так как размер НДС к вычету в них превысил размер налога к уплате, сообщает РБК.

Из-за чистых возмещений бизнесу отрицательное сальдо у десяти регионов составило 184,9 миллиарда рублей. Наибольшие возмещения (52,8 миллиарда рублей) зафиксировали в Мурманской области, за ней в рейтинге расположилась Амурская область (32,9 миллиарда рублей). На третьем месте по разнице между размером компенсаций из бюджета и объемом НДС к уплате — Чукотский автономный округ (19,9 миллиарда рублей). Замкнули пятерку Сахалинская и Магаданская области (19 и 17,2 миллиарда рублей соответственно).

Также среди регионов, не плативших НДС в бюджет страны, Якутия (17,2 миллиарда рублей), Забайкальский край (15,7 миллиарда рублей) Бурятия, Камчатский край и Еврейская автономная область (в общей сложности около 8 миллиардов рублей). В ФНС назвали текущую ситуацию объективной и объяснили, что она связана с особенностями исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.

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Российские компании должны уплачивать разницу в НДС между продаваемыми ей товарами и услугами и приобретенными раз в квартал. Если организация закупала дорогостоящее оборудование, а продавала конечных товаров меньше или если она реализует товары с льготными ставками налога, входящий НДС оказывается больше исходящего. В таких случаях бизнесу положены компенсации.

Ранее в Счетной палате предупредили о серьезном риске для федерального бюджета. Аудиторы допустили, что в 2024-2026 годах госказна может недосчитаться налоговых поступлений на сумму 335 миллиардов рублей. Причиной такой недостачи может стать снижение поступлений от НДС на товары и услуги, реализуемые внутри страны.

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      Вячеслав Агапов
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