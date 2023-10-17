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08:27, 17 октября 2023Экономика

В России заявили о риске недостачи в бюджет 335 миллиардов рублей

Счетная палата: бюджет может недополучить налогов на 335 миллиардов рублей

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Бюджет России в 2024-2026 годах может недополучить налогов на 335 миллиардов рублей. Об рисках недостачи со ссылкой на заключение Счетной палаты сообщает газета «Известия».

Согласно прогнозу аудиторов, в 2024 году казна может недополучить 119,3 миллиарда рублей, в 2025 — 129 миллиарда рублей, а в 2026 — 151,7 миллиарда рублей. Дополнительные доходы бюджета могут за три года составить 65 миллиардов.

Причиной недостачи может стать снижение поступлений от НДС на товары и услуги, реализуемые внутри страны. По мнению экспертов, заложенный в проект бюджета показатель в 98,7 процента завышен, так как в 2022 году он составил 95,7, а в 2023 — 93,1 процента. Также в Счетной палате заявили о риске недопоступления от табачных акцизов в 35,7 миллиарда рублей из-за индексации налоговых ставок.

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В Минфине отметили, что в проект бюджета заложен рост собираемости налогов на 14 процентов. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, ведомство не будет увеличивать ставки, а сосредоточится на администрировании.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, из-за недополучения средств дефицит бюджета может оказаться выше прогнозируемого. В таком случае недостачу придется покрывать за счет внутренних заимствований или средствами из Фонда национального благосостояния, добавил он.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что бюджет России не является военным. В 2024-м и последующих годах расходы на военное направление будут увеличены, но социальному направлению будет отдаваться приоритет, добавил Силуанов. В частности, на направление, связанное с индексациями и пособиями, закладывают 30,5 процента расходов бюджета.

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    Вячеслав Агапов
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